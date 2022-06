Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos prépare un grand changement sur le mercato

Publié le 25 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG devrait animer le marché des transferts. En effet, l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football devrait entraîner des changements dans l'effectif parisien. Mais surtout, le recrutement du PSG pourrait prendre une tournure différente. Et pour cause, Luis Campos semble avoir l'intention de se tourner vers la Ligue 1.

Dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a confirmé un changement de stratégie sur le mercato. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », assurait le président du PSG. Il faut donc s'attendre à des changements en matière de transferts du côté du club de la capitale.

Vers un recrutement en Ligue 1 ?