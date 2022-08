Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos avance dans son opération dégraissage

Publié le 13 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Depuis son arrivée au début de l'été, Luis Campos mène une révolution dans le vestiaire du PSG. Le directeur sportif portugais a mis en place un loft réunissant tous les indésirables de l'effectif parisien. Ce loft force les joueurs concernés à se trouver un autre club au plus vite, et ce dernier aurait permis de faire avancer certains dossiers...

Luis Campos poursuit son opération dégraissage XXL durant ce mercato. Il y aurait même une avancée considérable dans cette mission grâce à la mise en place d'un loft, qui écarte les joueurs indésirables de la vie collective avec les éléments indispensables de Christophe Galtier.

Des contacts avancés pour les «lofteurs»

D’après Canal+ , au rayon des départs, il y’aurait des contacts plus ou moins avancés pour chaque joueur concerné par un éventuel transfert, à savoir les « lofteurs ». Cependant, les clubs intéressés par les éléments en question sauraient pertinemment que le PSG se trouve dans une position délicate et dans la contrainte de vendre. Un poker-menteur se mettrait donc en place et les équipes intéressées joueraient la montre pour la dernière ligne droite du mercato.

Le temps presse pour Campos

Le PSG doit faire vite car le mercato ferme ses portes dans un peu plus de deux semaines. Dans le sens des arrivées notamment où Milan Skriniar, Fabian Ruiz et un attaquant sont espérés, mais aussi dans le sens des départs comme évoqué précédemment.