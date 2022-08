Foot - Mercato - PSG

PSG : Énorme coup de théâtre pour le transfert de Navas

Publié le 13 août 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Cette saison, Keylor Navas ne sera pas le numéro un au PSG. Christophe Galtier s’est montré très clair là-dessus. De ce fait, le Costaricien pourrait être poussé vers la sortie. Ces dernières semaines, le portier de 35 ans est régulièrement évoqué du côté du Napoli. Mais Luis Campos aurait peut-être changé d’avis pour le transfert de Keylor Navas.

Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas a vu son rôle diminuer. Et son cas ne va pas s’arranger cette saison puisque Christophe Galtier a confirmé que l’Italien sera bien le numéro un. Keylor Navas pourrait ainsi être poussé vers la sortie afin de d’alléger la masse salariale du PSG, le Costaricien étant l’un des plus gros salaires de l’effectif. Néanmoins, Luis Campos serait en train de changer d’avis dans ce dossier.

Mercato - PSG : Paris voit le bout du tunnel pour le transfert de Navas https://t.co/bldQnJaqnQ pic.twitter.com/UajjkgBvon — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

Campos freine le transfert de Navas

Au micro de Canal+ , Dominique Armand a révélé ce samedi soir que le PSG aurait mis le frein concernant le départ de Keylor Navas pour le Napoli. Il y aurait effectivement des contacts qui seraient même particulièrement avancés entre le clan du Costaricien et Naples. Du côté du comité de direction du PSG, il était hors de question de parler d’un transfert de Keylor Navas vendredi et même son de cloche ce samedi soir, jour de match face à Montpellier. Pour le moment, ce dossier serait en stand-by et rien n’aurait évolué ces dernières heures.

Pourtant Navas s’est fait une raison