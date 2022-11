Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a les cartes en main pour le «nouveau Neymar»

Publié le 5 novembre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Alors que Luis Campos caresserait le désir d’accueillir Endrick au PSG, le conseiller football du Paris Saint-Germain accuserait un retard sur le Real Madrid dans cette opération à en croire la presse ibérique. Le père du joueur de Palmeiras a mis les choses au clair.

Du haut de ses 16 ans, Endrick fait déjà tourner la tête de bien des grosses cylindrées européennes. Et il semblerait que le PSG ait été convaincu par les prestations de l’attaquant brésilien avec Palmeiras pressenti pour devenir le nouveau Neymar dans les prochaines années. Le conseiller football Luis Campos et le chargé des négociations de transfert Antero Henrique bougeraient leurs pions en coulisses pour l’accueillir au PSG à l’été 2024, moment de sa majorité.

Le Real Madrid avantagé pour Endrick ?

Cependant, la presse espagnole a affirmé que le FC Barcelone et surtout le Real Madrid auraient pris un avantage sur le PSG dans la course à la signature d’Endrick. Au point qu’un accord de principe serait convenu entre le Real Madrid et le clan Endrick.

Le père d’Endrick nie un accord avec le Real Madrid