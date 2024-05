Transferts - PSG : Ça chauffe pour un coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Une saison et puis s’en va ? Au vu de la situation actuelle commentée par la presse étrangère pour Aymeric Laporte à Al-Nassr, un transfert cet été semble être en bonne voie. Pour autant, et bien que le PSG serait une option explorée par l’ex-défenseur de Manchester City, c’est en Espagne que Laporte aurait le plus de chances de rebondir pour le moment…

Aymeric Laporte a quitté Manchester City et le football européen en août 2023. Comme Cristiano Ronaldo quelques mois plus tôt, l’international espagnol a fait le choix de s’installer en Arabie saoudite dans un championnat en plein essor. Néanmoins, l’idylle semble être sur le point de prendre fin pour le défenseur central de 29 ans.

Al-Nassr et Laporte prêts à se séparer, une occasion en or pour le PSG ?

La semaine dernière, la Gazzetta dello Sport partageait une volonté d’Aymeric Laporte de plier bagage d’Al-Nassr afin de retrouver le football européen… et plus particulièrement le Paris Saint-Germain. D’après les informations récoltées par Relevo cette semaine, Laporte aurait bel et bien à coeur de changer d’air. D’ailleurs, que ce soit le joueur ou Al-Nassr, les deux parties concernées sembleraient prêtes à mettre un terme à leur collaboration en cas d’offre jugée adéquate et arrangeant tout le monde pendant le mercato estival.

Le clan Laporte prépare le terrain… pour un transfert en Espagne !