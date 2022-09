Foot - Mercato - PSG

PSG : Avant Skriniar, les ratés du mercato en Serie A sous QSI

Publié le 27 septembre 2022 à 13h00 par Hugo Chirossel

Depuis de longs mois, Luis Campos est sur la piste de Milan Skriniar. Si le conseiller sportif du PSG compte bien revenir à la charge pour le défenseur slovaque, la possibilité de le voir rester à l’Inter Milan n’est pas à exclure. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que les Parisiens échouent avec une cible de Serie A.

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est lancé dans un long feuilleton. Le conseiller sportif du PSG a rapidement identifié Milan Skriniar comme étant la recrue qu’il lui fallait afin de renforcer la défense parisienne. Mais le dirigeant portugais s’est heurté aux exigences de l’Inter Milan, qui n’a pas cédé dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le club de la capitale n’a pas dit son dernier mot, alors que les Nerazzurri de leur côté font tout pour prolonger leur international slovaque. L’issue pourrait être défavorable au PSG et ce ne serait pas la première fois qu’il échoue avec une cible évoluant en Serie A.

En 2012, Alexandre Pato

En effet, cela avait déjà été le cas lors de l’un des tout premiers mercatos de l’ère QSI. En janvier 2012, le PSG s’était lancé sur la piste d’Alexandre Pato, qui évoluait à l’AC Milan aux côtés d’un certain Zlatan Ibrahimovic. Six mois avant que ce dernier ne débarque à Paris, c’est donc l’attaquant brésilien qui était désiré. « En janvier 2012, ne pas aller au PSG, ce n’était pas mon choix », avait-il confié à ce sujet en 2017 à la Gazzetta dello Sport . « Barbara Berlusconi m’a dit que son père voulait me parler. Le Président m’a appelé alors que je prenais mon petit déjeuner et il m’a dit : « Tu ne partiras pas, tu es notre symbole. » J’ai respecté sa volonté . »

En 2019, Allan