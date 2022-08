Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Skriniar et Fofana, Campos fait face à un nouvel échec

Lucas Hernandez pourrait-il être la réponse aux maux de Luis Campos ? Recalé par l’Inter pour Milan Skriniar et par Wesley Fofana qui a préféré Chelsea, le conseiller football du PSG aurait pris en considération l’option Hernandez dès le début du mercato en tant qu’alternative. Cependant, là encore, le dirigeant portugais devrait échouer.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Luis Campos. Conseiller football du PSG, le dirigeant portugais rêvait depuis sa nomination, de Milan Skriniar pour intégrer la défense à trois axiaux mise en place par Christophe Galtier. Mais finalement, la piste menant à Skriniar ne va mener à rien. Après l’entraîneur Simone Inzaghi, c’est l’administrateur délégué de l’Inter qui a mis un terme aux espoirs de Luis Campos ce vendredi soir. « Milan Skriniar ne partira pas. Il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l’offre du PSG. Je peux confirmer que c’est un joueur clé pour nous et qu’il va rester ».

Dès lors que les discussions avec l’Inter ont commencé à s’éterniser au sujet de l’indemnité du transfert de Milan Skriniar, Luis Campos aurait rapidement ouvert le dossier Wesley Fofana qui servait d’alternative à l’opération Skriniar. Néanmoins, le défenseur de Leicester City a fait le forcing pour partir… mais pour Chelsea ! D’ailleurs, selon RMC Sport, un accord aurait enfin été trouvé entre les Blues et les Foxes pour le transfert de Wesley Fofana. L’Équipe a pour sa part confié que l’indemnité basique de transfert, donc sans les bonus financiers, s’élèverait à 82,5M€. Le PSG a donc également manqué le coche pour Wesley Fofana après Milan Skriniar.

Depuis le début du mercato estival, le nom de Lucas Hernandez a été lié au PSG à quelques reprises. Que ce soit Mundo Deporitivo ou Christian Falk, journaliste de Sport BILD , un intérêt du PSG pour le polyvalent défenseur du Bayern Munich a été évoqué. Néanmoins, aucune offre de transfert concrète n’aurait été dégainée d’après Falk en juillet dernier. Et il semblerait de toute manière qu’un départ du Bayern ne soit pas dans l’esprit de Lucas Hernandez au vu de sa récente déclaration. « Je suis très heureux ici. J’ai encore 2 ans de contrat et quand le moment viendra, je parlerai à ma famille et mon agent. Mais comme je le dis toujours, je suis très heureux ici donc pourquoi pas rester plus longtemps ».

News #Hernández: Bayern bosses are very open to extend his contract beyond 2024. Lucas also wants a new long-term contract. First talks have taken place. New rounds of talks are planned. Key player and leader. @SkySportDE 🇫🇷