Transferts - PSG : Après Messi, nouvelle bataille avec le FC Barcelone sur le mercato

Peu de temps après sa nomination en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos a coché le nom de Bernardo Silva pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier l'été dernier, un dossier finalement trop onéreux pour le club de la capitale. Mais la piste menant au joueur de Manchester City serait toujours active, et le PSG n’est pas le seul sur le coup.

Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos a envisagé un très gros coup peu de temps après son arrivée au PSG. Le Portugais avait en effet coché le nom de Bernardo Silva pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, mais le joueur est finalement resté à Manchester City comme l’espérait Pep Guardiola. Pour autant, les envies de départ de l’ancien crack de l’AS Monaco sont toujours présentes.

Bernardo Silva ouvre la porte à un départ

Interrogé par Record , Bernardo Silva n’a pas caché sa volonté de découvrir un nouveau projet après Manchester City. « J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet […] En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus », confie-t-il.

Le FC Barcelone en rêve encore