Transferts - PSG : Annoncé sur le départ, un joueur du PSG scelle son mercato

Publié le 23 juin 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Au PSG, un énorme dégraissage se prépare également sur le marché des transferts. En charge de cette mission, Antero Henrique va devoir faire partir plusieurs joueurs. Le nom d’Ander Herrera revient notamment parmi ces possibles partants au PSG. L’Espagnol semble toutefois avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Quel sera l’effectif du PSG la saison prochaine ? Cet été, beaucoup de choses vont changer au sein du club de la capitale. Tandis que Luis Campos s’active déjà pour faire venir de nouveaux joueurs, Antero Henrique va lui devoir redoubler d’efforts pour se séparer des indésirables du PSG. Et la liste est longue. Mais pour cela, il faut trouver preneur et convaincre les joueurs en question de s’en aller. Et avec Ander Herrera, cela s’annonce compliqué.

« Je veux continuer »