Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : À Madrid, le feuilleton Kylian Mbappé divise

Publié le 14 octobre 2022 à 17h00

Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé n’aurait pas vraiment l’intention de poursuivre son aventure au PSG malgré une prolongation de contrat en mai dernier, le Real Madrid ne serait pas si fermé à l’idée de retenter sa chance avec Mbappé. Les socios compliqueraient la tâche du président Florentino Pérez.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé s’avançait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi afin d’annoncer la prolongation de son contrat au PSG courant à présent jusqu’en juin 2025. Cependant, en raison de promesses supposément non tenues de la part de la direction du Paris Saint-Germain, Mbappé chercherait à quitter le PSG et ce, dès cet hiver d’après différents médias. D’après ESPN , le Real Madrid ne serait plus intéressé par le Français après avoir été recalé en 2017, 2021 et à la dernière intersaison.

Pérez pour le retour de Mbappé, les socios pas vraiment

Juan José Dorado était de passage dans les studios d’ Europe 1. Le correspondant espagnol basé à Paris a fait un point sur la situation de Kylian Mbappé du côté de Madrid. Contrairement à ce qui circule dans la presse, le président Florentino Pérez ne serait pas contre la venue de l’attaquant du PSG, bien au contraire. Les socios seraient derrière cette défiance. « Il y a deux camps aujourd’hui du côté du Real Madrid, un certain nombre de socios assez nombreux qui ne veulent pas de Mbappé puisqu’il a laissé passer à nouveau le train du Real Madrid. Ils ne veulent pas récupérer Mbappé, ils ne veulent pas qu’il vienne du côté de Madrid. Et puis il y a Florentino Pérez (ndlr le président) qui ne dirait pas non à sa venue. Mais pour ça, il va falloir qu’il bataille dur avec les supporters du Real Madrid, les socios, pour les convaincre de le faire venir ».

Mercato - PSG : Galtier sort du silence sur l'incroyable polémique Mbappé https://t.co/5iCVA4mUxt pic.twitter.com/GTz4tvV2Uy — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

« On voit mal le Real sortir le chéquier pour faire venir Mbappé »