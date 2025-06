Transferts : Pogba a vendu la mèche pour son prochain club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sept mois après la résiliation de son contrat à la Juventus, Paul Pogba pourrait avoir trouvé son prochain club. L’AS Monaco lui a proposé un bail de deux ans et les négociations se poursuivent afin de trouver un accord. Preuve de la volonté de l’international français, ce dernier aurait déjà commencé à régler toutes les questions logistiques qu’impliquerait sa signature avec le club de la Principauté.

Si on l’a pendant un temps attendu du côté de l’OM, Paul Pogba pourrait finir par jouer en Ligue 1, mais avec le maillot de l’AS Monaco. Un contrat de deux ans a été proposé à l’international français (91 sélections) par le club de la Principauté, mais un accord n’a pas encore été trouvé.

« Ils ont envie d'un joueur d'expérience, qui apporte son aura et son prestige » Comme indiqué par L’Équipe, l’AS Monaco et Paul Pogba « n'étaient pas d'accord sur les chiffres » aux dernières nouvelles. La volonté de l’ASM est tout de même de parvenir à s’entendre avec le milieu de terrain de 32 ans. « Ils ont envie d'un joueur d'expérience, qui apporte son aura et son prestige », a confié un proche du club.