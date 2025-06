7M€ : L'ASSE va dégainer, l'annonce sur le mercato !

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a bouclé le prêt avec option d'achat de Pierre Ekwah. Satisfait par les performances du milieu de terrain de 23 ans, Erik Horneland souhaite voir la direction des Verts lever sa clause à 7M€. Du moins, c'est ce que l'entraineur stéphanois a déclaré en conférence de presse.

«Nous essayons de voir si c’est possible de garder Pierre Ekwah»

« Je m’attends à ce que Lucas Stassin soit là la saison prochaine. Je pense qu’il va rester, il a fait six mois top et a un contrat longue durée avec nous. On a dépensé beaucoup d’argent pour le recruter. Sa situation dépend de nous, pas de lui. Nous essayons de voir si c’est également possible de garder Pierre Ekwah. Ce sont déjà de premiers investissements à l’ouverture du mercato pour nous », a confié Erik Horneland, l'entraineur de l'ASSE, dans des propos rapportés par Le Progrès.