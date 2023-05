Transferts : Payet peut quitter l’OM, «c’est possible»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme un élément emblématique de l’ère McCourt à l’OM, Dimitri Payet doit néanmoins se contenter d’un temps de jeu très limité cette saison avec Igor Tudor. Et selon Daniel Riolo, il serait d’ailleurs tout à fait envisageable de le voir changer d’air lors du prochain mercato estival.

En décembre dernier, dans les colonnes de La Provence , Dimitri Payet dégageait une tendance claire pour son avenir à l’OM : « Il est hors de question de partir ? Exactement. Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever », confiait le numéro 10, dont le contrat court jusqu’en juin 2024.

C’est confirmé, l’OM a tenté un transfert à 30M€ https://t.co/l6YGYJr6M8 pic.twitter.com/TOSY1rEdLs — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Payet a perdu son statut

Pourtant, depuis quelques mois, Dimitri Payet a perdu du temps de jeu et son statut de titulaire en puissance à l’OM. Igor Tudor lui préfère d’autres profils dans l’animation du jeu, tels que Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi. Un changement qui plombe donc le temps de jeu de Payet à un an de la fin de son contrat, mais faut-il envisager un départ pour autant cet été pour l’ancien joueur de West Ham ?

« C’est possible »