Transferts - OM : Voilà le gros échec du mercato pour Sampaoli

Publié le 8 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Il n'aura fallu attendre que quelques mois pour revoir Jorge Sampaoli sur un banc de touche. L'Argentin vient, en effet, de faire son retour au FC Séville, lui qui avait quitté l'OM avant même le début de la saison. Un départ qui avait provoqué un tremblement de terre au sein du club phocéen. On ne s'attendait clairement pas à un départ de Sampaoli, qui était passablement remonté contre sa direction à cause du mercato.

Au terme d'une excellente saison dernière, Jorge Sampaoli avait réussi à qualifier l'OM en Ligue des Champions. On attendait désormais de voir l'Argentin au plus haut niveau. Cela n'arrivera finalement pas. En effet, durant l'intersaison, Sampaoli a tout simplement décidé de faire ses valises. Bien qu'il avait encore un an de contrat avec l'OM, il est parti. Une rupture inattendue et fracassante. Mais quelles sont les raisons de ce divorce ? Il a été expliqué que Jorge Sampaoli était mécontent du mercato estival de Pablo Longoria alors qu'il attendait de grosses garanties. Et visiblement, c'est le dossier William Saliba qui a cristallisé la colère du désormais entraîneur du FC Séville.

L'échec de l'OM avec Saliba

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a fait quelques confidences sur les coulisses du départ de Jorge Sampaoli de l'OM. Et comme il l'a souligné, le dossier William Saliba aurait été déterminant aux yeux de l'Argentin. Pour rappel, l'international français était prêté chez les Phocéens la saison dernière, avec qui il a réalisé une énorme saison. Un prêt qui ne comportait toutefois pas d'option d'achat. Pour Pablo Longoria, qui souhaitait conserver Saliba, il fallait alors négocier avec les Gunners. Mais du côté des Londoniens, la porte était fermée à double tour à propos de William Saliba.

« Sampaoli sentait qu'il y avait une ouverture qui a été ignorée par l'OM »