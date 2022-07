Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Voilà comment Longoria a perdu un gros coup du mercato

Publié le 12 juillet 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps courtisé par l’OM qui était en quête d’un nouveau milieu défensif suite au départ de Boubacar Kamara, Axel Witsel a finalement opté pour un transfert à l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain belge a largement justifié son choix avec la perspective de travailler avec Diego Simeone.

Au terme d’un long feuilleton, Boubacar Kamara (22 ans) a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’OM qui arrivait à expiration en juin, et s’est engagé libre avec Aston Villa. Pablo Longoria et son nouvel entraîneur, Igor Tudor, ont donc perdu un élément très important dans l’entrejeu, et l’OM multiplie les pistes à ce poste.

L’OM a beaucoup discuté avec Witsel

À cet effet, comme le10sport.com vous l’a révélé début juin, l’OM a bel et bien discuté avec Axel Witsel (33 ans) qui était à ce moment-là libre suite à son départ du Borussia Dortmund. Le milieu de terrain belge, conformément à nos révélations, était attiré par le projet de l’OM, mais il a finalement opté pour une signature à l’Atlético de Madrid qui a officialisé son arrivée la semaine passée. Et Pablo Longoria a donc été contraint de tirer un trait sur cette piste XXL…

« Je veux travailler avec Simeone »

Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo dimanche, Axel Witsel a justifié son choix porté vers l’Atlético de Madrid plutôt que l’OM : « J ’ai parlé avec Simeone il y a quelques semaines et nous avons directement eu une bonne connexion. Je savais qu’il me voulait dans son équipe et je pense que c’est très important quand tu arrives dans un nouveau club. Simeone est l’un des meilleurs du monde. Je veux travailler avec lui », indique l’international belge, qui assume donc que Diego Simeone a fait la différence dans les négociations.

Carrasco a joué un rôle