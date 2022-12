Transferts - OM : Une grosse annonce tombe pour le mercato de Longoria

Thomas Bourseau

Azzedine Ounahi est certes un habitué des terrains de Ligue 1 avec le SCO d’Angers. Cependant, c’est au Qatar qui s’est bâti une belle réputation sur le marché des transferts. Au point où l’OM se serait penché sur sa situation, mais le FC Barcelone pourrait rafler la mise.

Pablo Longoria garde, comme beaucoup, un oeil avisé sur les performances des joueurs depuis le début du Mondial au Qatar. Et à en croire divers médias, le président de l’OM en pincerait pour Azzedine Ounahi (22 ans). À l’instar de Sofyan Amrabat, son compère dans l’entrejeu marocain, le joueur du SCO d’Angers a fait gonfler sa cote sur le marché des transferts en marge du mercato hivernal.

L’OM intéressé par Ounahi, une offre imminente du FC Barcelone !

Le10sport.com vous a dernièrement fait savoir que le FC Barcelone comptait bel et bien mettre des bâtons dans les roues de l’OM. Une offre de transfert devrait même être dégainée par le Barça auprès du SCO d’Angers. Une véritable menace donc pour Pablo Longoria et l’OM dans une course à la signature d’Azzedine Ounahi qui pourrait bien tourner en faveur du FC Barcelone.

