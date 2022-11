Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Révélation sur le transfert avorté de Gerson

Publié le 9 novembre 2022 à 13h10

Pierrick Levallet

Important sous Jorge Sampaoli, Gerson a vu son rôle changer radicalement avec l’arrivée d’Igor Tudor. Le Brésilien a été relégué à un statut de remplaçant, chose qu’il n’accepte plus. De ce fait, le joueur de 25 ans voudrait quitter l’OM au plus vite. Mais cela aurait pu intervenir dès le mercato estival.

Arrivé en juillet 2021 à l’OM, Gerson était devenu un élément important de Jorge Sampaoli. Mais avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais, la situation du Brésilien a radicalement changé. En effet, le joueur de 25 ans a perdu son statut de titulaire sous le Croate et a donc dû dire adieu à la Coupe du monde. Cette situation, Gerson ne l’accepte plus. Mais elle aurait pu être largement évitée.

Gerson voulait partir cet été

Selon les informations de Goal , Gerson aurait déjà demandé à quitter l’OM en juillet dernier. Peu après le départ de Jorge Sampaoli, le Brésilien voulait aussi faire ses bagages. Mais le club phocéen a préféré le conserver. Aujourd’hui, le joueur de 25 ans vit un véritable calvaire sous Igor Tudor et souhaite y mettre un terme dès cet hiver.

