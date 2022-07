Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Tudor est là, un gros mercato annoncé à l’OM

Publié le 6 juillet 2022 à 2h00 par Thibault Morlain

Ça y est, l’OM tient son nouvel entraîneur. Suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a dû se mettre en quête d’un nouveau technicien. C’est désormais chose faite avec l’arrivée d’Igor Tudor. Ce mardi, le Croate a d’ailleurs été présenté à la presse. L’occasion pour Longoria de donner de nouveaux éléments concernant la suite du marché des transferts pour l’OM.

Du côté de l’OM, on repart donc sur de nouvelles bases. Bien que Pablo Longoria souhaitait de la stabilité et construire avec Jorge Sampaoli, ce dernier a finalement claqué la porte. C’est désormais Igor Tudor qui est aux commandes sur la Canebière. De quoi forcément redistribuer les cartes pour la suite du mercato. En effet, avec le Croate, il faudra faire venir des joueurs qui collent avec ses idées de jeu. A quoi faut-il alors s’attendre sur le marché des transferts pour l’OM ? Ce mardi, à l’occasion de la présentation d’Igor Tudor à la presse, Pablo Longoria a fait le point.

« Dans l'idéal deux joueurs par poste »

Quel mercato donc pour l’OM ? Pablo Longoria n’a pas échappé à ces questions ce mardi en conférence de presse. Et concernant les arrivées sur la Canebière, le président olympien a pu expliquer : « On va construire un effectif pour le coach, avec dans l'idéal deux joueurs par poste. Il va falloir voir avec le changement de coach, mais aussi parce que c'est une année particulière avec la coupe du monde en novembre. On va jouer tous les trois jours donc il va falloir changer notre planification des matchs. (…) L'an dernier, avec Boubacar Kamara, on avait un milieu de terrain qui venait s'intercaler entre les défenseurs. Avec Igor, il faudra que les deux milieux de terrain harcèlent. Ce qu'on veut, c'est améliorer le niveau de l'effectif. Donc il faut qu'on change entre 5 et 8 joueurs. Il arrive un nouveau coach, on doit s’adapter. (…) La relation coach-président, en période de mercato, ce sont des discussions très ouvertes. Après, c'est au dirigeant de s'adapter à l'entraîneur, à répondre à ses attentes. Car c'est lui qui prendra le meilleur de chaque joueur ».

Longoria et les départs à l’OM

Quid également des départs ? Différents joueurs sont annoncés partants à l’OM pour cet été. C’est notamment le cas de Steve Mandanda, qui aurait donné son accord à Rennes. « On a beaucoup discuté avec Steve Mandanda de sa position à l'intérieur du club. On lui a dit que notre modèle, ce sera toujours deux bons gardiens avec une concurrence entre eux », a alors expliqué Pablo Longoria. Relancé ensuite sur Arkadiusz Milik et Alvaro Gonzalez, le président de l’OM a lâché : « Milik ? il est en fin de contrat le 30 juin 2025. En ce qui concerne Alvaro, sa situation ne change pas ».

