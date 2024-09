Transferts - OM : Quand De Zerbi s’arrache pour un champion du Monde

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a décidé de recruter un nouveau gardien durant le mercato estival et a finalement jeté son dévolu sur Gerónimo Rulli qui est arrivé de l'Ajax Amsterdam pour 4M€. Sacré champion du Monde en 2022 avec l'Argentine, ce dernier était fortement désiré par Roberto De Zerbi, qui a fait le forcing pour le faire signer à l'OM.

Avec la nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur, beaucoup de choses ont changé cet été à l'OM ! Le coach italien a notamment voulu éjecter Pau Lopez pour changer de gardien de but, et c'est la raison pour laquelle Gerónimo Rulli (32 ans) est arrivé à l'OM pour 4M€, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le portier argentin, champion du Monde en 2022, s'est livré dans les colonnes de L'EQUIPE sur les coulisses de son transfert à l'OM avec un gros forcing de De Zerbi pour l'attirer.

« Tu dois venir, je t'attends »

« J'étais avec ma femme à Miami, nous avions un jour de libre entre la Copa America et les JO, nous étions avec mon fils à l'hôtel. J'ai raccroché, je lui ai dit : "C'était Roberto De Zerbi, s'il y a un entraîneur avec qui j'ai envie de travailler c'est lui." Elle m'a dit que si c'était le destin, cela se ferait. Je suis allé à Paris, nous avons été éliminés un vendredi, le samedi j'étais à Amsterdam car je devais me présenter à l'entraînement. Après la séance, Roberto (De Zerbi) m'a rappelé. Il m'a dit : maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t'attends », confie Rulli sur son arrivée à l'OM.

« J'ai foncé »

« J'observais ses équipes, leur manière jouer, la façon dont il voit le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu'il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto (De Zerbi), et j'ai commencé à regarder ses équipes avec plus d'attention, et c'est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j'ai foncé », poursuit le nouveau gardien de l'OM.