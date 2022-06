Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Pour cet international français, c’est maintenant ou jamais

Publié le 27 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria aura la lourde tâche de trouver un successeur à William Saliba qui serait sur le point de prolonger son contrat à Arsenal et de postuler à une place de titulaire la saison prochaine. L’option Clément Lenglet serait prise en considération, mais l’OM ne serait certainement pas placé favorablement pour le défenseur du FC Barcelone.

Clément Lenglet ne semble plus être le bienvenu au FC Barcelone d’autant plus que Xavi Hernandez pourrait à la fois compter sur Andreas Christensen et Jules Koundé la saison prochaine. C’est pourquoi la porte serait montrée à l’international français. Et il semblerait que l’OM soit intéressé par le profil de Lenglet par le biais d’un prêt d’une saison comme ce fut le cas avec William Saliba qui a retrouvé Arsenal et devrait même y prolonger son contrat d’après le journaliste Chris Wheatley. Pour en revenir au cas Clément Lenglet, le président Pablo Longoria n’aurait pas encore concrètement bougé ses pions concrètement à Antonio Conte et à Tottenham selon TMW .

Clement Lenglet, en rampa de salida. Dos clubes tienen mucho interés en hacerse con sus servicios: Roma y Tottenham. El equipo romanista quiere cesión. Los “spurs” plantean una cesión que incluya una opción de compra. El Barça cocina su salida. Sin prisa, pero sin pausa. — Rubén Uría (@rubenuria) June 26, 2022

L’OM n’a pas bougé, la Roma et Tottenham préparent leurs offensives