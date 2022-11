Transferts - OM : Longoria reçoit un coup de pression sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

En instance de départ depuis quelques jours, Gerson ne devrait plus porter le maillot de l’OM. Et même si les négociations s’éternisent en coulisses avec Flamengo et que Pablo Longoria a laissé entendre que son joueur pourrait revenir, le père de Gerson a sèchement répondu au président de l’OM.

Gerson et l’OM, ça sent la fin ! Indispensable la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor, et il s’est d’ailleurs envolé depuis quelques jours au pays afin de boucler son transfert avec Flamengo. Mais le feuilleton semble s’éterniser depuis bientôt une semaine, et l’OM est prêt à revoir sa position…

Mercato - OM : Le problème est révélé pour le transfert de Gerson https://t.co/0WftoxA9Zk pic.twitter.com/aMXh6B4cTh — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Longoria a ouvert la porte à Gerson

Interrogé mardi en conférence de presse, le président de l’OM, Pablo Longoria, a finalement évoqué la possibilité de faire revenir Gerson si son transfert à Flamengo venait à capoter : « S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe », a indiqué Longoria. Mais cette option n’est absolument pas envisageable pour le père de Gerson, et il le fait savoir à l’OM.

« Je vais conclure la vente »