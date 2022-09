Foot - Mercato - OM

Longoria n’a pas le choix, un chantier déjà attendu pour le mercato

Publié le 14 septembre 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin

Après un match difficile à domicile contre Francfort (0-1), l’OM a montré ses carences défensives. Avec les blessures d’Eric Bailly et Samuel Gigot qui s’ajoutent aux contre-performances de Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac, Pablo Longoria risque de devoir recruter un nouveau défenseur cet hiver.

Auteur d’un gros mercato, l’OM a notamment revu toute sa défense centrale. Avec les départs de Duje Caleta-Car, William Saliba et Boubacar Kamara, le club olympien a perdu bon nombre de solutions. Pour renouveler l’effectif, Pablo Longoria a fait venir Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Eric Bailly et Isaak Touré. Mais après la défaite à domicile contre Francfort (0-1), un énorme chantier semble déjà inévitable.

Entre blessures et contre-performances, la défense inquiète

Avec la suspension de Chancel Mbemba et la blessure de Samuel Gigot, Igor Tudor a composé une défense à trois inédite contre Francfort composée de Sead Kolasinac, Eric Bailly et Leonardo Balerdi. Même si l’OM n’a pris qu’un but, l’arrière-garde n’a pas été rassurante, hormis Bailly qui a été solide jusqu’à sa sortie sur blessure. Et pour la suite, l’OM a de quoi s’inquiéter. Samuel Gigot enchaîne les pépins physiques, Eric Bailly s’est déjà blessé et derrière, le trio Balerdi, Kolasinac, Touré n’a rien de rassurant.

Transferts - OM : Cette grosse recrue du mercato déjà indispensable pour Tudor ? https://t.co/MbQaG6ezOD pic.twitter.com/ekdLu5SN8n — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

L’OM va devoir recruter

Pour cet hiver, Pablo Longoria pourrait donc être forcé de recruter un défenseur central. Même si Sead Kolasinac a été replacé dans l’axe, il paraît toujours sur un fil, à l'instar d’Isaak Touré qui a été très inquiété lors de son entrée contre le LOSC. Problème supplémentaire, Igor Tudor semble très attaché à son dispositif à trois axiaux. Même avec la blessure de Bailly, le Croate est resté fidèle à ses principes et a aligné Nuno Tavares à gauche de la défense centrale, un poste inédit. Pablo Longoria va devoir commencer à scruter le marché des transferts…