Transferts - OM : Le prochain buteur déjà critiqué ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Jonathan David va quitter le LOSC et sera sans aucun doute l’un des acteurs majeurs du début de mercato estival. Plusieurs sources l’annoncent proche de l’Olympique de Marseille, mais selon nos informations il ne devrait pas poser ses valises dans le sud de la France, mais plutôt dans le sud de l’Italie et plus précisément du côté de Naples.

Ou jouera Jonathan David la saison prochaine ? Depuis l’annonce de son départ, l’international canadien est anoncé aux quatre coins de l’Europe… mais également en France. Son nom est régulièrement lié à l’OM, qui s’est qualifié pour la Ligue des Champions et sera très actif sur le mercato estival.

David ne signera pas à l’OM

Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que David ne signera pas à l’OM cet été. L’attaquant de 25 ans ne souhaite pas rester en France et veut se lancer dans une nouvelle aventure, après avoir passé cinq années au LOSC. Il n’écoute ainsi que les propositions venant de l’étranger et se rapproche notamment du Napoli, qui à en croire Sky Sport Italia aurait déjà dégainé une offre de contrat.

« Je suis très curieux de voir dans quel club il sera la saison prochaine »

Pour Pierre Ménès, l’OM ne doit pas se désespérer pour Jonathan David. « Je l’ai dit et je le répète encore aujourd’hui, Jonathan David n’est pas pour moi un grand leader d’attaque » a expliqué l’ancien consultant de Canal+, sur sa chaîne YouTube. « Je suis très curieux de voir dans quel club il sera la saison prochaine, parce que je pense que c’est un mec qui tire bien les penalties, mais que c’est globalement un attaquant assez moyen ».