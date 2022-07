Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : La sortie intrigante de Tudor sur le mercato

Publié le 5 juillet 2022 à 17h00 par Quentin Guiton

Jorge Sampaoli ayant claqué la porte à la surprise générale, l’OM a rapidement trouvé son successeur en la personne d’Igor Tudor. Méconnu du grand public, l’ancien défenseur de la Juventus et désormais ex-entraineur de l’Hellas Vérone s’est exprimé pour la première fois en conférence de presse. L’occasion de connaître sa position par rapport au mercato…

Le mois de juillet a commencé de façon étrange pour l’OM. Ainsi contre toutes attentes, Jorge Sampaoli a décidé de plier bagage ! Le bouillant coach argentin aurait décidé de partir à cause du manque de renforts pour son effectif. Des divergences au niveau du mercato auront donc eu raison de Sampaoli.

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités sur le transfert de Mandanda https://t.co/67EFNsahmF pic.twitter.com/eA77zHmp96 — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Tudor l’élu

L’OM s’est donc rapidement mis à la recherche d’un entraineur pour le remplacer. Et c’est Igor Tudor qui a finalement été choisi. Une information qui a surpris tant son nom est inconnu du grand public. Pourtant, ce choix n’a pas été fait au hasard. Tudor sort d’une saison réussie avec l’Hellas Vérone qui a terminé à la 9e place de Serie A. Entraineur au jeu offensif, intense et attractif, il a fait de l’Hellas l’une des meilleures attaques du championnat l’an passé. Tout pour plaire au public marseillais.

Pas d’indices pour le mercato