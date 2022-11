Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : La grosse plus-value du prochain mercato

Publié le 4 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a multiplié les recrues sur le marché des transferts. Et parmi ces nouveaux joueurs à l'OM, on retrouve notamment Chancel Mbemba. Une belle opération sportive et économique qui, à terme, pourrait rapporter un joli chèque pour l'OM.

Avec le départ de William Saliba, l'OM a dû se renforcer en défense centrale cet été. Pablo Longoria a alors agi en conséquence, faisant notamment venir Isaak Touré, Eric Bailly ainsi que Chancel Mbemba. Passé par le FC Porto, le Congolais est arrivé libre, lui qui était à la recherche d'un nouveau club. Le voilà donc désormais à l'OM.

Le pari réussi

Et depuis le début de la saison, Chancel Mbemba impressionne avec l'OM. C'est lui le patron de la défense d'Igor Tudor. Sportivement, Pablo Longoria ne s'est donc pas trompé en allant chercher Mbemba. Une affaire d'autant plus bonne que d'un point de vue économique, l'OM n'a pas eu à débourser d'indemnité de transfert.

Un transfert en vue ?

Arrivé pour 0€, Chancel Mbemba pourrait alors rapporter un joli chèque à l'OM. En effet, compte tenu de ses performances cette saison, nul doute que le Congolais devrait attirer certaines convoitises dans les mois à venir. Pour rappel, Mbemba est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2025. A voir combien Pablo Longoria pourrait tirer du joueur de 28 ans, à condition qu'il souhaite s'en séparer.