Transferts - OM : La grande priorité de l'été dévoilée !

La rédaction

Qualifié de justesse pour la prochaine Ligue des champions, l’OM prépare un mercato d’envergure. Pour Christophe Dugarry, la priorité est claire : tout reconstruire en défense. Si le milieu semble solide, notamment avec le retour de Kondogbia à son poste, Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent désormais s’activer pour renforcer l’arrière-garde olympienne.

L’OM est allé arracher sa qualification en Ligue des champions dans les toutes dernières journées du championnat. Une grande performance signée Roberto De Zerbi et ses hommes. Mais du côté des dirigeants de l’OM, le travail ne fait que commencer. Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent activement sur le mercato des Bleu et Blanc, et pourraient faire venir de beaux noms sur la Canebière.

«Marseille a besoin de refaire totalement sa défense»

Christophe Dugarry s’est exprimé dans l’émission Rothen s’enflamme sur le mercato de l’OM et a ciblé une priorité majeure pour les dirigeants marseillais :

«Après, Marseille a besoin de refaire totalement sa défense, selon moi. Il y a Balerdi, mais pour le reste, je ne vois pas comment ça peut tenir.»

L’OM a un milieu de Ligue des champions

L’ancien joueur de l’OM (1997-2000) poursuit sur les ondes de RMC en expliquant que le club n’a pas besoin de recruter au milieu, notamment avec le repositionnement de Geoffrey Kondogbia :

«Le milieu me paraît assez bien fourni, et à mon avis, tu vas récupérer Kondogbia, qui pourrait rejouer au milieu si tu refais ta défense.»