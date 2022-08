Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Kamara s'exprime après son départ de l'OM

Publié le 13 août 2022 à 23h10 par La rédaction

Boubacar Kamara a quitté l'OM en début de mercato pour rejoindre la Premier League et Aston Villa. Le néo-international français n'avait pas souhaité prolonger son contrat avec les Olympiens. Un peu plus d'un mois après son arrivée en Angleterre, il revient sur son adaptation dans le championnat ainsi que sur son intégration au sein de l'effectif des Villans.

Aston Villa et Boubacar Kamara disputaient aujourd'hui leur deuxième match de championnat face à Everton. Le match s'est soldé par une victoire (2-1) des coéquipiers de Kamara face à des Toffees très inquiétants. A l'issue de la rencontre, Boubacar Kamara est revenu sur son départ de l'OM et son arrivée en Angleterre.

« Il faut que je prenne le rythme »

« Comment se passe mon intégration en Premier League ? Je m’adapte, c’est mon deuxième match. Il faut que je prenne le rythme car ça change de la Ligue 1. Je m’adapte, je travaille dur la semaine pour arriver au match et être prêt » a-t-il déclaré au micro de Canal+ .

« L’adaptation s’est faite rapidement et très simplement »