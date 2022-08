Foot - Mercato - OM

OM : Révélation sur le transfert de Kamara

Cet été, arrivé au terme de son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara n’a pas souhaité prolonger avec les Phocéens. Libre, il a alors décidé de filer en Premier League, s’engageant avec Aston Villa. Et alors que Kamara fait déjà l’unanimité chez les Villans, Steven Gerrard a fait quelques confidences sur les dessous de cette opération.

Pablo Longoria aura tout tenté. En vain. Alors que le président de l’OM était prêt à faire de gros efforts pour conserver Boubacar Kamara, ce dernier en a décidé autrement. Arrivé au terme de son contrat avec les Phocéens, l’international français a refusé les offres de prolongation, préférant se retrouver libre pour s’engager où il voulait. Et son choix s’est porté sur Aston Villa, en Premier League. Kamara a à cette occasion rejoint l’effectif de Steven Gerrard.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Steven Gerrard s’est à nouveau confié sur Boubacar Kamara. L’entraîneur d’Aston Villa a alors fait une révélation sur l’arrivée de l’ex-joueur de l’OM. « Nous avons été impressionnés par lui. Nous le suivions depuis un long moment avant de décider de réaliser ce transfert », a ainsi assuré Gerrard concernant l’intérêt de longue date d’Aston Villa pour Kamara.

