Transferts - OM : Il affole le mercato, Longoria totalement largué ?

Axel Cornic

Révélation de cette Coupe du monde avec le Maroc, dont le parcours est unanimement salué, Sofyan Amrabat commence à alimenter les spéculations à quelques semaines du mercato hivernal. Pablo Longoria souhaiterait boucler un gros coup en attirant le milieu de la Fiorentina à l’Olympique de Marseille, mais la tâche s’annonce très compliquée.

Au Qatar, on ne parle que de lui. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde, Sofyan Amrabat fait un véritable carton et l’un des grands acteurs des belles prestations du Maroc. Cela n’a pas échappé à Pablo Longoria, qui le verrait bien venir renforcer le milieu de l’OM.

Mercato - OM : Longoria passe à l'action pour un coéquipier de Lewandowski https://t.co/Jc55oVMJmf pic.twitter.com/P2EtB3wbB1 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

40M€ pour Amrabat, beaucoup trop ?

Mais les Marseillais ont-ils vraiment une chance ? Ce mercredi, Il Corriere Fiorentino nous apprend qu’un transfert d’Amrabat pourrait être bouclé lors du mercato de janvier, mais des montants très importants. Les dirigeants de la Fiorentina réclameraient en effet au moins 40M€, ce qui pourrait faire d’Amrabat un objectif hors d’atteinte pour l’OM.

Tottenham, Liverpool, le FC Séville et l’Atlético sont prêts à faire une offre

A cela, il faut ajouter une concurrence féroce, puisque Longoria n’est évidemment pas le seul à être tombé sous le charme de Sofyan Amrabat. Toujours selon Il Corriere Fiorentino l’entourage du milieu de la Fiorentina aurait récemment été approché par Tottenham, Liverpool, le FC Séville et l’Atlético de Madrid. Tous ces clubs seraient capables d’atteindre ou peut-être de s’approcher des 40M€ réclamés par La Viola .

« En ce moment, je joue pour la Fiorentina »