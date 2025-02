Transferts - OM : Énorme coup comme le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a vécu un mercato hivernal très agité, qui s'est notamment conclu par la signature d'Ismaël Bennacer en provenance du Milan AC. L'international algérien a disputé son premier match avec le club phocéen dimanche soir à Angers, et sa performance a tapé dans l'oeil des observateurs comme Ludovic Obraniak qui compare déjà le recrutement de Bennacer à celui de Verratti au PSG.

Dans les ultimes heures du mercato estival, Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité le regain d'intérêt de l'OM pour Ismaël Bennacer et les négociations en coulisses avec le Milan AC. Finalement, le deal a été au bout, et le milieu de terrain algérien a rejoint l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il a d'ailleurs effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs dimanche soir à Angers en championnat (victoire 2-0).

Bennacer déjà convaincant

Ismaël Bennacer, remplacé peu après l'heure de jeu par Roberto De Zerbi, a convaincu pour sa grande première sous le maillot de l'OM. Certains voient d'ailleurs déjà en lui le futur patron du milieu de terrain marseillais, comme Ludovic Obraniak qui n'a pas hésité la comparaison avec une ancienne star du PSG au micro de La Chaine L'Equipe.

« L’OM a trouvé son Verratti »

« Alors les ballons récupérés, l’importance dans l’organisation… On a tout de suite vu que l’OM avait trouvé son Verratti, c’est à dire son leader technique de sa première relance. Ils ont les deux tauliers (Rabiot et Höjbjerg) et le leader technique qui va ressortir les ballons. La petite passe par-dessus est très veratienne. Ça m’a sauté aux yeux », a indiqué l'ancien joueur du LOSC au sujet de Bennacer. Un beau compliment pour la nouvelle recrue de l'OM.