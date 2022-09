Foot - Mercato - OM

OM : Arkadiusz Milik, l’erreur du mercato pour l’OM ?

Publié le 15 septembre 2022 à 01h00 par Thibault Morlain

En janvier 2021, l’OM pensait enfin tenir son « grantatakan ». En effet, Pablo Longoria avait réalisé un énorme coup en récupérant Arkadiusz Milik du côté de Naples. Toutefois, au fil des mois, la déception a gagné la Canebière concernant le Polonais. Et l’aventure a fini par se terminer lors du dernier mercato avec un départ de Milik vers la Juventus. Une erreur pour l’OM ?

Après des débuts réussis à son arrivée à l’OM, Arkadiusz Milik a connu une deuxième saison beaucoup plus compliquée sur la Canebière. En effet, entre le Polonais et Jorge Sampaoli, le courant ne passait et l’entraîneur argentin ne comptait pas vraiment sur son attaquant. Alors que le départ de Sampaoli aurait dû rebattre les cartes pour Milik, l’arrivée de Tudor n’a rien changé. Toujours pas dans les plans à l’OM, l’ancien de Naples a fini par retourner en Serie A, s’engageant avec la Juventus.

Mercato - OM : Le malaise prend forme en interne, l’avenir de Gerson relancé ? https://t.co/XOBXy95Wux pic.twitter.com/8GJYCnUr0E — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Le divorce avec l’OM

Arkadiusz Milik sera donc resté un an et demi à l’OM. Cet été, le Polonais a fini par faire ses valises, rejoignant ainsi la Juventus. Une opération qui s’est bouclée sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat de 9M€. A celle-ci pourraient s’ajouter différents bonus qui pourraient monter jusqu’à 2M€. « Je voulais rester à l’OM. Il y avait un beau projet, mais les choses ont changé, le coach est parti et d’autres joueurs sont arrivés, et j’ai eu l’opportunité de venir à la Juventus », expliquait quant à lui Milik après son départ.

Milik empile les buts à la Juventus

Alors que les derniers mois ont été compliqués pour Arkadiusz Milik à l’OM, il a ainsi décidé de retrouver le sourire à la Juventus. Et pour le moment, le choix est payant. En effet, depuis son arrivée au sein de la Vieille Dame, le Polonais est en pleine réussite. Décisif en Serie A, Milik l’a également été en Ligue ds Champions, buteur ce mercredi face au Benfica. Pendant que l’OM est en difficulté sur la scène européenne, Arkadiusz Milik est lui en pleine réussite. De quoi alors donner des regrets aux Phocéens de s’être séparés trop tôt de leur attaquant ?