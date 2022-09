Foot - Mercato - OM

OM : Longoria boucle un départ de dernière minute ?

Publié le 14 septembre 2022 à 22h30 par Thibault Morlain

C’est le 1er septembre dernier que le marché des transferts a refermé ses portes en France et dans les plus grands pays européens. Pour autant, dans certains pays, le mercato est toujours ouvert. De quoi laisser la possibilité de réaliser certains transferts. Cela pourrait alors profiter à l’OM et à Pablo Longoria afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria avait la pression de Frank McCourt pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Plusieurs transferts étaient alors attendus, mais cela n’a pas été si simple que cela pour le président de l’OM. Malgré tout, il aura quand même réussi à se débarrasser de certains indésirables à l’instar de Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car ou encore Arkadiusz Milik. Mais voilà qu’un nouveau départ pourrait encore intervenir à l’OM dans les prochaines heures. Et c’est Cédric Bakambu qui pourrait alors faire ses valises.

Le cas Bakambu a animé le mercato

En attaque, à l’OM, les places sont chères. En effet, avec notamment les arrivées d’Alexis Sanchez, Amine Harit et Luis Suarez, il y a embouteillages. Arkadiusz Milik est parti, mais ce n’est pas le cas d’autres. Bamba Dieng a vu son transfert échouer au dernier moment lors de la visite médicale. Cédric Bakambu n’a lui pas voulu quitter l’OM cet été. Tout au long du mercato, le Congolais a fait l’objet de certains intérêts, notamment de la part du Celta Vigo. Toutefois, auprès de ses prétendants, Bakambu aurait été très clair, exprimant son désir de continuer avec Marseille, notamment afin de disputer la Ligue des Champions. Le fait est que le Marseillais n’a pas été inclus dans la liste phocéenne pour disputer la C1.

Cédric #Bakambu est tout proche de l’#Olympiakos. #OM #MercatOM Plus d’infos à venir sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 14, 2022

Il va enfin partir ?