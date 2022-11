Transferts - OM : Après la Coupe du monde, le mercato s'annonce bouillant pour Thuram

Axel Cornic

En fin de contrat, Marcus Thuram devrait être l’un des grands acteurs du mercato hivernal. L’attaquant ne souhaiterait pas prolonger et pour ne pas le perdre, le Borussia Mönchengladbach aurait pris la décision de le vendre autour des 10M€. Pablo Longoria se serait ainsi positionné pour le recruter à l’Olympique de Marseille, mais la concurrence s’annonce féroce.

Appelé de dernière minute de Didier Deschamps au pour la Coupe du monde, Marcus Thuram pourrait exploser au Qatar. La fin de son contrat approche à grand pas et cela aurait attiré l’attention de plusieurs clubs, dont l’OM. Avec lui, Pablo Longoria signerait un énorme coup sur le mercato hivernal.

Mercato - OM : Figure du projet McCourt, il annonce son départ https://t.co/9KVODAXnLy pic.twitter.com/qzFAER1mgL — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Thuram affole l’Europe

La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque l’OM n’est pas le seul club à surveiller Thuram. La Gazzetta dello Sport donne les noms de certains des plus grands clubs d’Europe comme le Bayern Munich et l’Inter, mais également de Newcastle, qui est devenu un acteur important du mercato depuis son rachat.

L’Inter le suit depuis longtemps

Le club italien semble bien être l’adversaire le plus dangereux. Du côté du Bayern Munich, on souhaiterait attendre la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach avant de faire quoi que ce soit, tandis que Newcastle semble pour le moment loins dans ce dossier. Mais l’Inter aurait un lien particulier avec Marcus Thuram, puisqu’en Italie on parle de contacts récurrents depuis deux ans.

Un premier contact imminent ?