Transferts - OL : Deux galères déjà annoncées pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité de l'OL pour le mercato de janvier, Endrick pourrait arriver en prêt en provenance du Real Madrid. Mais le jeune buteur brésilien est-il le profil qu'il faut au club rhodanien ? Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet, et évoque deux problèmes en particulier avec cette piste Endrick : son comportement ainsi que son salaire.

L'OL est plus que jamais en quête d'un nouveau buteur à l'approche du mercato hivernal, et Endrick (19 ans) est la piste la plus chaude à ce jour. Le jeune brésilien débarquerait en prêt en provenance du Real Madrid, et selon les dernières tendances, il aurait même déjà échangé par téléphone avec Paulo Fonseca, le coach de l'OL.

Ménès et la piste Endrick Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès évoque la piste Endrick pour l'OL et pointe du doigt deux galères potentielles avec le jeune crack du Real Madrid : « C’est un petit taureau, très puissant, avec une frappe de balle très sèche. Culture tactique et collective pour l’instant très limitées. Mais il est jeune. Pas super réputation en terme de comportement. Il faut voir. Un prêt, pourquoi pas. Après, c’est surtout si le Real Madrid prend en partie le salaire en charge », constate Ménès, qui s'interrogé donc sur le comportement d'Endrick ainsi que sur le problème de la prise en charge de son gros salaire.