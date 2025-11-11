Transferts - Nouvelle star au PSG : Coup de théâtre à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG prépare déjà son recrutement... pour l’été prochain ! Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool. Un retournement de situation pourrait toutefois avoir lieu sur ce dossier.

Le PSG se tient à l'affût pour Konaté Le PSG garderait en effet un œil très attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. En fin de contrat avec Liverpool, l’international français est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Le signer libre serait donc un gros coup par les pensionnaires de la Ligue 1, surtout que la tendance est à un départ à l’issue de la saison.