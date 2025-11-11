Transferts - Nouvelle star au PSG : Coup de théâtre à l’étranger ?

Alors que l’hiver n’est pas encore passé, le PSG prépare déjà son recrutement... pour l’été prochain ! Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool. Un retournement de situation pourrait toutefois avoir lieu sur ce dossier.
Le PSG se tient à l'affût pour Konaté
Le PSG garderait en effet un œil très attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. En fin de contrat avec Liverpool, l’international français est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Le signer libre serait donc un gros coup par les pensionnaires de la Ligue 1, surtout que la tendance est à un départ à l’issue de la saison.
Liverpool croit encore en une prolongation
Mais Liverpool ne perdrait pas espoir. D’après les informations de TEAMtalk, les Reds resteraient confiants concernant une prolongation d’Ibrahima Konaté. Le directeur sportif du club de Premier League refuserait de voir le défenseur de 26 ans partir libre. Un retournement de situation pourrait donc avoir lieu sur ce dossier. Le PSG est prévenu.