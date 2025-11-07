Transferts - Nouvelle star au PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG aurait des vues sur Dayot Upamecano en vue du prochain mercato estival, d'autant que le défenseur central français du Bayern Munich présente l'avantage d'arriver en fin de contrat. Et le directeur sportif du club bavarois, Max Eberl, confirme les menaces autour d'Upamecano mais affiche son envie de prolonger au plus vite.

Et si le PSG comptait bientôt dans ses rangs un autre élément de l'équipe de France en plus de Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ? Les dirigeants du club de la capitale pourraient tenter un gros coup lors du prochain mercato estival, et qui semble avoir parfaitement sa place dans le nouveau projet mis en place au PSG : Dayot Upamecano.

Direction le PSG pour Upamecano ? Le journaliste Fabrizio Romano a récemment annoncé sur sa chaine Youtube que le PSG envisageait de recruter Upamecano l'été prochain, d'autant que ce dernier arrive en fin de contrat au Bayern Munich : « Pour Upamecano, il y a plusieurs clubs qui commencent à appeler, de Premier League, de Liga mais aussi de Ligue 1. Le PSG suit la situation. Il pourrait être une option du PSG seulement s’il ne prolonge pas », a indiqué Romano. Et le Bayern confirme...