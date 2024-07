Transferts : Nouveau terrain de jeu pour Longoria, jackpot pour l’OM ?

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria a depuis un an la fièvre anglaise et semble décidé à bâtir l’effectif de l’Olympique de Marseille avec des joueurs évoluant au sein du football anglais. Le club phocéen est sur le point d’accueillir une troisième recrue de Premier League de rang avec Pierre-Emile Hojberg.

Pablo Longoria semble se diversifier et se réinventer les années passant. En effet, au début de son mandat de président en février 2021, et même en tant que directeur sportif les mois ayant précédé cette promotion à l’OM, le dirigeant espagnol scrutait souvent les marchés espagnol et italien. Toutefois, ces derniers temps, c’est vers le championnat anglais que Pablo Longoria s’est tourné.

Koné, Greenwood et maintenant Hojberg ? Longoria pille la Premier League

Ce fut déjà le cas l’été dernier avec Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr, tous recrutés de l’autre côté de la Manche. Et depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a remis le couvercle avec les venues d’Ismaël Koné de Watford, de Mason Greenwood de Manchester United et éventuellement d’Eddie Nketiah d’Arsenal voire de Hwang Hee-Chan de Wolverhampton.

Hojberg à l’OM, c’est bouclé pour 14M€

Toutefois, avant même de savoir quelles seront les évolutions des dossiers Nketiah et Hee-Chan, c’est Pierre-Emile Hojberg qui risque de rapidement déposer ses valises dans la cité phocéenne. Le milieu de terrain danois de 28 ans est un joueur de Tottenham depuis 2020 et les documents de son transfert étaient sur le point d’être signés dimanche selon Fabrizio Romano. Tottenham devrait recevoir une indemnité de transfert de 14M€ de la part de l’OM. D’ailleurs, Roberto De Zerbi, nouveau coach de l’OM, aurait facilité le deal après avoir convaincu Hojberg de venir à Marseille.