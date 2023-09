Transferts : Mise à la porte, cette star dit merci au PSG

Thomas Bourseau

Mauro Icardi n’aura pas vécu l’expérience qu’il désirait au PSG. Néanmoins, malgré un bilan plus négatif que positif, l’Argentin a tiré de riches enseignements de son passage à Paris. Selon ses propos, cette épreuve l’a aidé à bâtir le joueur et l’homme qu’il est devenu dès son arrivée en 2019.

En toute fin du mercato estival de 2019, quelques semaines seulement après son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Leonardo parvenait à mettre la main sur l’attaquant axial qu’il recherchait tant : Mauro Icardi. Malgré des débuts plus qu’encourageants avec le Paris Saint-Germain, Icardi s’est écroulé au point de partir par la petite porte en 2022 pour Galatasaray.

«Je veux être compétitif en Turquie et remporter des succès très importants»

Sous la forme d’un prêt et après deux bonnes années délicates au PSG, Mauro Icardi partait en prêt au club stambouliote. « J'ai l'opportunité de venir à Galatasaray et de prouver à nouveau ce que j'ai toujours fait. Il est évident que je suis arrivé dans un club où je me suis senti très bien dès le premier instant. En Argentine, nous vivons et mourons par le football. Ce qui m'a le plus attiré ici, c'est la passion des supporters. Certains pensent que si vous êtes en Turquie, vous ne jouez pas au niveau de l'élite européenne et vous vous laissez aller. Au contraire, je veux être compétitif en Turquie et remporter des succès très importants ».

Mbappé vise un crack pour le PSG, il n’est pas tout seul https://t.co/8gRkZAtmwS pic.twitter.com/lJvcw5qATs — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Icardi remercie le PSG pour les leçons