Transferts : L'OM s'est trompé avec cette recrue

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a recruté de nombreux attaquants pour redynamiser le secteur offensif de l'OM. Par exemple, le président marseillais a mis la main sur Joaquin Correa. L'Argentin a débarqué pour évoluer sur le côté gauche de l'attaque du club phocéen, mais selon Jean-Louis Gasset, il devrait davantage être utilisé en pointe. Une situation qui n'aide pas le joueur appartenant à l'Inter Milan à s'intégrer à Marseille.

Jeudi soir, l'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Le club phocéen a eu besoin d'aller jusqu'aux tirs au but pour arracher sa place dans le dernier carré de la compétition. Entré à la 75ème minute, Joaquin Correa n'a pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire, mais il n'a pas tremblé lorsqu'il s'est présenté en premier, lors de la séance fatidique.

Correa n'y arrive pas à l'OM

Face à Benfica, Joaquin Correa a disposé de près de 45 minutes pour essayer de faire la différence, et d'éviter une séance de tirs au but à l'OM. L'Argentin n'y est pas arrivé, mais plus globalement, ce dernier n'arrive pas à se montrer efficace depuis son arrivée à Marseille. En 17 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'attaquant marseillais n'a pas inscrit le moindre but. Pour ce qui est des passes décisives, ce n'est pas mieux, puisque le compteur du joueur prêté par l'Inter Milan est là aussi bloqué à zéro.

L'incompréhension Correa