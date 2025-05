Transferts : L’OM s’en débarrasse, il règle ses comptes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé en 2007 à l’OM, Benoit Cheyrou y sera resté jusqu’en 2014. L’ancien milieu de terrain a fini par devoir faire ses valises. Un départ qui coïncidait alors à la nomination de Marcelo Bielsa comme entraîneur du club phocéen. Mais voilà que cette séparation ne s’est pas vraiment réalisée dans de bonnes conditions. De quoi laisser un goût amer à Cheyrou au moment de quitter l’OM.

Quelques années avant Roberto De Zerbi, Marcelo Bielsa a été l’entraîneur de l’OM. L’Argentin ne sera d’ailleurs resté qu’un an sur la Canebière. C’est en 2014 qu’El Loco y a posé ses valises et ça n’a pas été sans conséquences pour certains. En effet, l’arrivée de Bielsa a été synonyme de départ pour Benoit Cheyrou. Mais voilà que les conditions de celui-ci ont donné certains regrets au principal intéressé, parti de l’OM en 2014 pour poursuivre sa carrière à Toronto en MLS.

« La fin est dommage »

C’est pour RMC Mercato que Benoit Cheyrou a fait part de sa déception à propos de son départ de l’OM. Il a ainsi expliqué à ce sujet : « Quand Bielsa arrive, je fais partie des cadres du vestiaire. Ça fait 7 ans que je suis là. En fait, on me fait comprendre que lui ne compte et lui me dit que c’est la direction qui ne compte plus sur moi. Je n’ai jamais eu l’occasion d’avoir cette discussion avec toutes les parties pour pouvoir en discuter. La fin est dommage, je me projetais plus loin dans l’aventure olympienne en tant que joueur, peut-être au sein du club aussi. Ça n’a pas pu se faire à cause de ça aussi. C’est bien dommage ».

« Finalement, ça a été un mal pour bien »

L’ancien joueur de l’OM a ensuite ajouté : « Un manque de respect ? Ça n’a rien à voir avec ce qui s’est passé avec Claude Puel et justement son honnêteté et son courage. Lui c’était clair, là je n’ai jamais eu cette discussion. Effectivement, je me suis entrainé avec la réserve, il y avait Maxime Lopez. Il n’y avait pas de lumière dans la douche. Ce n’est pas le meilleur souvenir de ma carrière. C’est dommage que ça s’arrête comme ça avec l’OM, mais je ne suis pas le seul pour qui cela est arrivé. Finalement, ça a été un mal pour bien, j’ai eu une dernière aventure à Toronto qui a été fantastique. C’était exceptionnel au Canada ».