Transferts : L’OM proche de boucler une recrue XXL ?

Lors du mercato estival 2024, l'OM a longtemps été annoncé sur les traces de Manuel Locatelli, mais ce dernier est finalement resté du côté de la Juventus Turin. Et Maxime Lopez, ancien minot formé à l'OM et coéquipier du milieu de terrain italien à Sassuolo, semble confirmer le vif intérêt passé du club phocéen pour Locatelli.

Avec la nomination de Roberto De Zerbi il y a un an au poste d'entraîneur de l'OM, les pistes de renom se sont multipliées, et il a notamment été question d'une possible arrivée de Manuel Locatelli (27 ans) au sein du Vélodrome l'été dernier. Le milieu de terrain italien, sous contrat jusqu'en 2028 avec la Juventus Turin, a déjà travaillé sous les ordres de Roberto De Zerbi par le passé du côté de Sassuolo, avec également un certain Maxime Lopez. Et ce dernier, formé à l'OM, s'est confié au sujet de la piste Locatelli sur la chaine Youtube de Sacha Nabet.

« Il a failli signer à l'OM... » À en croire les révélations de Maxime Lopez, Manuel Locatelli serait vraiment passé proche de signer à l'OM l'été dernier : « Avec De Zerbi, je jouais au milieu avec Locatelli. Capitaine de la Juventus. Très bon joueur qui a failli signer à l'OM parce que le coach le connaît. Je me suis régalé avec lui, c'était un top joueur, franchement », confie l'ancien milieu de terrain marseillais.