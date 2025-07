Officiel : Le Paris FC annonce deux nouvelles signatures !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’ils souhaitent enrôler de nouveaux joueurs durant le mercato estival, les dirigeants du Paris FC entendent également conserver les cadres du vestiaire pour le retour en Ligue 1. Ainsi, après avoir annoncé la prolongation de Rémy Riou, le promu a officialisé les nouveaux contrats de Timothée Kolodziejczak et Julien Lopez pour la saison à venir.

De retour en Ligue 1 après 46 ans d’attente, le Paris FC a de nombreux dossiers sur la table. Il y a évidemment le mercato estival, primordial pour espérer réaliser une saison sereine et décrocher le maintien au plus vite. Pour l’heure, Moses Simon et Nhoa Sangui sont les seules recrues de l’été, mais la liste va rapidement s’allonger. Dans le même temps, le PFC s’est activé pour sécuriser l’avenir de certains cadres.

Le Paris FC conserve ses cadres Il y a une dizaine de jours, le Paris FC officialisait la prolongation de Rémy Riou (37 ans), portier remplaçant et cadre du groupe. « C’est un élément important du vestiaire, il va continuer à nous apporter son expérience, sa maturité et sa connaissance du niveau », confiait le directeur sportif François Ferracci. Deux autres joueurs importants du PFC ont apposé leur signature sur un nouveau bail.