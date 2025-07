Mercato - PSG : Le coup de pression à 40M€ !

Alors que Randal Kolo Muani va lui couter 38M€ en 2025-2026, le PSG compterait récupérer la même somme pour son départ. Selon la presse italienne, le club de la capitale souhaiterait négocier un prêt payant de 10M€ avec une obligation d'achat de 30M€. Alors que la Juventus ne voudrait pas payer une telle somme, le PSG refuserait de revoir son prix à la baisse.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique , l'attaquant de 26 ans serait poussé vers la sortie par sa direction.

PSG - Kolo Muani : La Juventus refuse de payer ce prix

D'après Tuttosport, la Juventus verrait d'un bon œil l'idée de rapatrier Randal Kolo Muani, qui était prêté à Turin les six derniers mois. Toutefois, la Vieille Dame refuserait de lâcher les 40M€ réclamés par le PSG pour le recrutement du Français. De son côté, le club rouge et bleu serait intransigeant. Comme l'a indiqué le média italien, les dirigeants parisiens et bianconeri pourraient se rencontrer cette semaine pour tenter de trouver une solution. Affaire à suivre...