40M€ : La nouvelle star du Paris FC est annoncée !

Promu en Ligue 1 et fort d'un projet ambitieux, le Paris FC ne compte pas faire de la figuration dans l'élite. Dans cette optique, le mercato s'annonce intense et a déjà bien débuté avec les arrivées de Nhoa Sangui et Moses Simon. Mais c'est bien un autre joueur du FC Nantes qui pourrait être la tête de gondole du PFC à savoir Matthis Abline.

Après avoir recruté Nhoa Sangui et Moses Simon, le Paris FC cherche encore sa tête de gondole sur le mercato pour lancer le nouveau projet. Et pour Walid Acherchour, cela pourrait bien être Matthis Abline.

Abline vers le PFC ? « Abline, normalement il devrait avoir sa place à l’OM, en rotation. Pour moi, il doit concurrencer un Gouiri, entre 12 et 15M€, et continuer à progresser. Mais aujourd’hui Abline, il va soit aller au PFC pour 30 ou 40M€ avec une pression dingue car ça va être la tête de gondole du projet du PFC », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.