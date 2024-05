Transferts : L’OM prend une décision radicale sur le mercato

Hugo Chirossel

Comme souvent avec Pablo Longoria, le mercato estival risque d’être animé à l’OM, d’autant plus après une saison très décevante en championnat. Si les dirigeants marseillais souhaiteraient se séparer de plusieurs joueurs, comme Geoffrey Kondogbia, Jonathan Clauss, ou bien Chancel Mbemba, d’autres seraient quasiment assurés d’être à Marseille la saison prochaine.

S’il y avait encore un espoir pour l’OM de se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine, il s’est probablement envolé mercredi dernier lors de la défaite sur la pelouse de Reims (1-0). À l’image de cette saison, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont de nouveau inclinés à l’extérieur. L’absence de compétition européenne va avoir un impact sur le dossier du prochain entraîneur, mais également sur le mercato estival à venir.

Départ de Gasset : En direct, il répond à l’OM https://t.co/gkBPCbtz9l pic.twitter.com/TJhWaNArKs — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Plusieurs départs à prévoir à l’OM

Comme indiqué par L'Équipe , sans coupe d’Europe, l’OM prévoit de réduire sa masse salariale de 30%. Ce qui pourrait entraîner un départ de Geoffrey Kondogbia, un an seulement après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain âgé de 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, n’a pas vraiment répondu aux attentes et selon La Tribune OM , les dirigeants marseillais aimeraient s’en séparer cet été. Ce qui serait également le cas de Jonathan Clauss et Chancel Mbemba, à qui il ne reste qu’un an de contrat.

Aubameyang et Balerdi parmis les joueurs que l’OM veut garder