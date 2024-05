PSG : Luis Enrique annonce un gros mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse pour la dernière fois de la saison en Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato estival qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Et l'entraîneur du PSG ne s'en cache pas, il y aura du mouvement à Paris cet été puisqu'il compte encore améliorer son effectif la saison prochaine.

L'été s'annonce chaud du côté du PSG qui tentera de trouver le successeur de Kylian Mbappé, mais qui devra également gérer différents chantiers majeurs dans son effectif. Présent en conférence ce samedi, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato estival qui arrive. Et s'il n'entre pas dans les détails concernant l'identité des joueurs ciblés, l'entraîneur du PSG promet toutefois qu'il y aura du mouvement cet été.

PSG : Mbappé annonce son départ, c’est la stupéfaction https://t.co/vmHiiLTTgD pic.twitter.com/Em6wHYcpyx — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

«On profitera de l'été pour essayer de renforcer l'équipe»

« Non, je n'ai pas utilisé le mercato pour mettre la pression (avant le match contre Nice), ce n'était pas mon intention. J'ai simplement raconté ce qu'est un grand club. On joue encore un titre et il y a encore un match de championnat. On profitera de l'été pour essayer de renforcer l'équipe (...) Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent! Le mercato va nous présenter les différentes options et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l'équipe, on essaiera de se renforcer. J'aime aussi les joueurs de 30 ou 35 ans qui donnent un très bon niveau pour l'équipe. Ils sont tous jeunes si vous les comparez à l'entraîneur », lâche le technicien espagnol en conférence de presse.

«On s'est prépare pour ce groupe de joueurs mais désormais, avec ceux qu'on pourra signer»