L'humiliation se poursuit pour Cristiano Ronaldo sur le mercato

Publié le 12 septembre 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United après avoir longtemps songé à quitter la Premier League lors du dernier mercato estival. Mais à en croire la presse anglaise, l'international portugais pourrait, à nouveau, tenter de forcer son départ en janvier prochain. Le soucis étant que peu d'équipes européennes souhaiteraient l'accueillir.

A chaque mercato estival, le nom de Cristiano Ronaldo apparaît dans l'actualité sportive. En 2021, son départ de la Juventus et son retour en Angleterre avait animé le mercato estival. Cette année, ce sont ses envies de départ, qui ont fait parler. Seulement quelques mois après son arrivée à Manchester United, le joueur penserait déjà à un transfert. Désireux de disputer la Ligue des champions, Ronaldo a tenté de plier bagages, demandant à son agent de lui trouver une porte de sortie. Mais les prétendants étaient rares lors du dernier mercato estival. Faute de solutions, la star est resté à Manchester United, mais la question de son avenir pourrait revenir au premier plan.

Le PSG écarte la signature de Ronaldo

Selon les informations du Sun , Manchester United s'attend à ce que Ronaldo fasse le forcing pour quitter les Red Devils lors du prochain mercato hivernal, en janvier prochain. Le joueur se donnerait alors une chance de disputer la Ligue des champions, à l'âge de 37 ans. Le PSG pourrait être une option crédible pour lui. Mais à en croire le média anglais, le club de la capitale n'envisage pas de recruter Ronaldo. L'association rêvée avec Lionel Messi ne verra donc pas le jour.

Les cadors ne veulent plus de Ronaldo

Le PSG n'est pas le seul mastodonte à refuser Cristiano Ronaldo. Selon The Sun , le Bayern Munich, l'Atlético de Madrid ou encore le Borussia Dortmund ont refusé de l'accueillir. Pour Caught Off Side , Fabrizio Romano annonce également que Chelsea n'a pris aucune décision concernant une possible offensive en janvier. Nouvel entraîneur des Blues , Graham Potter aura très certainement son mot à dire dans ce dossier.

Une porte de sortie en Arabie Saoudite ?