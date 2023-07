Transferts : Les conditions sont fixées pour cette nouvelle opération du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actif dans son recrutement, le PSG entend également boucler plusieurs départs durant le mercato estival. Renato Sanches fait notamment partie des joueurs susceptibles de plier bagage après une première saison compliquée dans la capitale. José Mourinho souhaiterait attirer l’international portugais dans les rangs de la Roma sous la forme d’un prêt.

Recruté l’été dernier par le PSG, Renato Sanches n’est pas parvenu à s’imposer dans la capitale, et ce malgré la présence de Christophe Galtier et Luis Campos, deux hommes qu’il avait côtoyé au LOSC. La faute à ses nombreux pépins physiques l’ayant empêché d’enchaîner les matches et qui pourraient aujourd’hui le pousser vers la sortie.

La Roma veut Renato Sanches

Déçu du rendement de Renato Sanches, le PSG est en effet ouvert au départ de son milieu de terrain, pour le plus grand bonheur de l’AS Rome. José Mourinho en pince pour l’ancien joueur du LOSC, et la formation italienne aurait une idée précise de la formule utilisée pour son recrutement.

Un deal à la Wijnaldum ?