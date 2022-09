Foot - Mercato

Le Real Madrid se lance dans une bataille royale à 93M€

Publié le 28 septembre 2022 à 01h00 par Thomas Bourseau

Le Real Madrid semble rarement se tromper sur le marché des transferts ces derniers temps. En attestent les coups David Alaba, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger. Pour l’été prochain, le club merengue semble s’en aller en guerre face aux grosses cylindrées de Premier League pour Jude Bellingham.

Au cours du dernier mercato estival, le Real Madrid est passé à côté de deux pistes jugées comme étant prioritaires, certes à une échelle différente. En effet, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat au PSG pour trois saisons supplémentaires et est donc lié au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2025. De son côté, Erling Braut Haaland a marché sur les traces de son père en signant à Manchester City.

Après Tchouaméni, le Real veut frapper fort avec Bellingham

Pour se refaire, le Real Madrid a recruté Aurélien Tchouaméni, courtisé par bien des formations européennes lors du dernier mercato et aurait pour objectif de mettre la main sur un autre talent du football européen en la personne de Jude Bellingham (19 ans). Mais pour libérer son milieu offensif, le Borussia Dortmund attendrait au moins la coquette somme de 93M€. Le BvB préparerait une offre de prolongation à soumettre au clan Bellingham, le sien expirant à l’été 2025.

Liverpool, City et Chelsea vont compliquer la tâche du Real Madrid

Hormis l’obstacle que pourrait s’avérer être le Borussia Dortmund, Liverpool aurait pour objectif de contrecarrer les plans du Real Madrid. Après l’échec Tchouaméni cet été, les Reds n’ont pas pioché dans leur budget alloué au recrutement d’un milieu de terrain et pourrait frapper fort avec Jude Bellingham l’été prochain d’après Fabrizio Romano. Sur le plateau de The Here We Go Podcast , le journaliste italien a en outre fait part de contacts entre Manchester City et le clan Bellingham. Avec le rachat tardif, Chelsea n’a pas pu investir comme les dirigeants le souhaitaient à la dernière intersaison. Cependant, les Blues disposeront d’une belle enveloppe pour l’été prochain afin de bâtir un effectif à l’image de Graham Potter.

Bellingham n’a pas choisi son prochain club

Avec Chelsea, Liverpool et Manchester City, le Real Madrid se frotterait donc au gratin européen pour le transfert de Jude Bellingham. Néanmoins, à ce stade de la saison et avec la Coupe du monde en approche, l’international anglais n’aurait pas encore tranché en ce qui concerne sa future destination selon Fabrizio Romano. Le décor est planté.