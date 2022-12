Transferts : Le RC Lens peut trembler sur le mercato ? Il met les choses au point

Thibault Morlain

Désormais ex-directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a décidé de quitter les Sang et Or pour relever un nouveau défi. Il y a quelques semaines, il a ainsi pris la direction de la Côte d’Azur, s’engageant avec l’OGC Nice. Suite à cette décision, il a été expliqué que Ghisolfi pourrait venir piocher à Lens pour renforcer les Aiglons. Faut-il alors craindre le pire pour les Lensois ?

Homme fort du projet du RC Lens ces dernières saisons, Florent Ghisolfi a quitté le nord de la France pour mettre le cap vers le sud. Direction Nice et le projet des Aiglons. Désormais en charge du sportif, Ghisolfi a la lourde mission d’enfin faire briller le projet INEOS, qui a du mal à démarrer. Qui sera alors recruté à l’OGC Nice ? Les choix de Ghisolfi sont très attendus et il ne serait pas surprenant de le voir se tourner vers le RC Lens et des joueurs qu’il connait sur le bout des doigts et qu’il a lui même recruté il y a quelques mois pour étoffer le groupe de Lucien Favre.

Mercato : Il lâche ses vérités après son départ retentissant du RC Lens https://t.co/agdXV1OUQA pic.twitter.com/G46TgU8Gx8 — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Les stars de Lens vers Nice ?

Qui pourrait alors quitter le RC Lens pour rejoindre Florent Ghisolfi à l’OGC Nice ? Des noms ont déjà circulé dernièrement. Il avait alors été question de Seko Fofana. De même, sur le plateau de BFM Lille , Adrien Bonnerot avait révélé un énorme projet, explique que Ghisolfi envisageait initialement de rejoindre Nice au début du mercato estival et d’emmener avec lui l’Ivoirien, ainsi que Jonathan Gradit et Jonathan Clauss.

« Si demain, je dois recruter un joueur lensois, j'appellerai Arnaud Pouille »